台湾股市：收盘小跌，日、韩股休市使台股量缩整理

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月5日 - 台湾股市周二收盘小跌。亚洲主要金融市场休市，台股今日未见明确方向，持续量缩整理。
大盘加权股价指数 收报9,820.13点，跌0.25%；今日成交初值 为911.56亿台币，上交易日修正后为990.35亿。
凯基投顾分析师张明祥说，〞现在第一季季报逐渐公布，电子股多半是比较不好的讯息，但金融股获利比预估好一点。〞
他表示，2015年企业的获利在4月中旬台积电 公布之前，市场预估上市柜企业的年增率可达13.8%，但目前已下修至年增12.9%。其中电子股下修约两个百分点，下修幅度最为显着。
但张明祥也说，虽然企业的财报不好，且企业正进行库存调整，但是整体市场的资金面仍然充裕，预料股价的修正有限。预估台股的运行区间在9,655点-10,014点。
亚洲股市周二普遍走低，日本与韩国金融市场休市一日。本地时间13:56，MSCI亚太明晟指数 跌0.56%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。