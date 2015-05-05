台湾股市：收盘小跌，日、韩股休市使台股量缩整理

路透台北5月5日 - 台湾股市周二收盘小跌。亚洲主要金融市场休市，台股今日未见明确方向，持续量缩整理。

大盘加权股价指数 收报9,820.13点，跌0.25%；今日成交初值 为911.56亿台币，上交易日修正后为990.35亿。

凯基投顾分析师张明祥说，〞现在第一季季报逐渐公布，电子股多半是比较不好的讯息，但金融股获利比预估好一点。〞

他表示，2015年企业的获利在4月中旬台积电 公布之前，市场预估上市柜企业的年增率可达13.8%，但目前已下修至年增12.9%。其中电子股下修约两个百分点，下修幅度最为显着。

但张明祥也说，虽然企业的财报不好，且企业正进行库存调整，但是整体市场的资金面仍然充裕，预料股价的修正有限。预估台股的运行区间在9,655点-10,014点。