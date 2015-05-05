俄罗斯数据：4月制造业活动连续五个月萎缩，但幅度略缓

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
购买活动略微下降，因为在营运资本依然紧张之际，企业继续降低库存。
“由于价格涨幅迅速放缓，再加上卢布升值因素，俄罗斯制造业有望重新站稳脚跟，”Markit资深分析师Paul Smith表示。
但他告诫称，制造业离完全复苏还有一段距离，调查数据显示新订单出现近六年来最大单月降幅。
2015年俄罗斯经济面临衰退，因为油价大幅挫跌抑制了该国出口收入，西方国家就乌克兰危机对俄实施制裁，也限制了大型企业获得国际资金的能力。
但最近卢布升值，通胀有触顶迹象，最近几个月工业产出也相对坚挺，这些都表明经济表现可能会超过部分分析师此前的预期。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 张涛)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储一如预期维持利率不变，并强调美国就 业市场强