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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 14:22 BJT

俄罗斯数据：4月制造业活动连续五个月萎缩，但幅度略缓

购买活动略微下降，因为在营运资本依然紧张之际，企业继续降低库存。

“由于价格涨幅迅速放缓，再加上卢布升值因素，俄罗斯制造业有望重新站稳脚跟，”Markit资深分析师Paul Smith表示。

但他告诫称，制造业离完全复苏还有一段距离，调查数据显示新订单出现近六年来最大单月降幅。

2015年俄罗斯经济面临衰退，因为油价大幅挫跌抑制了该国出口收入，西方国家就乌克兰危机对俄实施制裁，也限制了大型企业获得国际资金的能力。

但最近卢布升值，通胀有触顶迹象，最近几个月工业产出也相对坚挺，这些都表明经济表现可能会超过部分分析师此前的预期。(完) (编译 张若琪/王颖；审校 张涛)
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