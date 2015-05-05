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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 14:22 BJT

《汇市简讯》英镑/美元回调之势料将延续

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* 英镑/美元从1.4567/1.5498升势的回调料将延续

* 昨天的修正走势在日线图云区顶端处受阻，今云区顶部位于1.5095)

* 若收于38.2%费波纳奇回档技术位1.5142下方，那么将带动英镑进一步走软

* 费波纳奇回档技术位的50%为下道支撑位1.5033

* 100日移动均线切入位1.5154构成上档阻碍，那么英镑将在1.5154受阻

* 技术图表 link.reuters.com/qut64w

(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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