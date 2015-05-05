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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 14:30 BJT

欧洲个股：嘉能可第一季铜产量减少9%，反映南美矿场铜品级下降

路透伦敦5月5日 - 总部位于瑞士的矿业暨大宗商品贸易商嘉能可(Glencore) 周二公布，第一季铜产量减少9%，反映其南美Alumbrera和Antamina矿铜矿品级下降及Collahuasi矿进入维护。

铜矿是嘉能可的最盈利产品。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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