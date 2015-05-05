欧洲已公布经济指标--2015/5/5

欧洲汇市：英镑兑美元上涨，受强劲的服务业数据提振

“英镑走强和PMI数据好于预期相符，也与该数据将给英国央行下周四政策会议施压、令会议基调将更为鹰派的事实一致，”法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown称。