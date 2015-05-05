欧洲已公布经济指标--2015/5/5

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.3 p +0.6 f +2.4 p 德国 第四季 +0.7 r +0.1 f +1.6 r 法国 第四季 +0.1 r +0.3 f -- 意大利 第四季 持平 r -0.1 f -0.5 r 消费者物价指数(CPI) 英国 3月 +0.2 +0.3 持平 德国 4月 -0.1 p +0.5 f +0.4 p 法国(HICP) 3月 +0.7 f +0.1 f 持平 f 意大利(HICP) 4月 +0.5 p +2.1 f 持平 p 生产者物价指数(PPI) 英国 3月 +0.2 +0.2 r -1.7 德国 3月 +0.1 +0.1 -1.7 法国 3月 +0.1 +0.8 r -2.2 意大利 3月 持平 +0.6 r -2.4 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 12-2月 5.6 5.7 德国 4月 6.4 @ 6.4 @ 法国 第四季 10.4 p 10.3 r 意大利 3月 13.0 @ 12.7 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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