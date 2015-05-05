表格：加拿大3月贸易逆差扩大至纪录高位，出口微幅成长

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月5日 - 加拿大统计局周二公布：
* 加拿大3月贸易逆差为30.2亿加元，2月修正为逆差22.2亿加元(前值为逆差9.8亿加元)
* 加拿大3月出口为425.0亿加元，较前月上升0.4%
* 加拿大3月进口为455.2亿加元，较前月上升2.2%
以下为详细数据(经季节调整，单位为10亿加元)：
3月 2月(修正值) 变动百分比(%) 2月(前值)
贸易收支 -3.019 -2.215 -- -0.984
出口 42.497 42.333 +0.4 43.521
进口 45.516 44.547 +2.2 44.505
路透调查的分析师平均预估，加拿大3月贸易逆差为8.5亿加元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。