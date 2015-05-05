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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 20:37 BJT

表格：加拿大3月贸易逆差扩大至纪录高位，出口微幅成长

路透5月5日 - 加拿大统计局周二公布：

* 加拿大3月贸易逆差为30.2亿加元，2月修正为逆差22.2亿加元(前值为逆差9.8亿加元)

* 加拿大3月出口为425.0亿加元，较前月上升0.4%

* 加拿大3月进口为455.2亿加元，较前月上升2.2%

以下为详细数据(经季节调整，单位为10亿加元)：

3月 2月(修正值) 变动百分比(%) 2月(前值)

贸易收支 -3.019 -2.215 -- -0.984

出口 42.497 42.333 +0.4 43.521

进口 45.516 44.547 +2.2 44.505

路透调查的分析师平均预估，加拿大3月贸易逆差为8.5亿加元。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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