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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 14:54 BJT

路透调查：马来西亚央行周四料维持利率在3.25%不变

* 马来西亚央行料维持指标利率在3.25%

* 央行决议预计5月7日(周四)1000GMT出炉

路透吉隆坡5月5日 - 路透调查显示，马来西亚央行在周四政策会议上料将维持指标利率在3.25%不变，该国政策制定者料认为经济下行风险有限。

受访分析师均预期央行不会调整隔夜政策利率，因油价下跌抵消4月1日开始生效的消费税影响。

马来西亚上次调整利率是在2014年7月，当时把指标利率由3.00%上调为3.25%。在全球油价重挫之前，分析师原本预计还会再次升息25个基点。马来西亚是石油净出口国。

分析师对央行下次动作的看法不一，10位分析师中，有七位长期认为今年不会调整利率，两位预期降息25个基点，一位预期会升息25个基点。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)

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