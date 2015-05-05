美国数据：PMI显示服务业4月扩张速度降温--Markit

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
4月Markit服务业PMI就业分项指数从3月的54.0升至10个月高点55.0。不过低于4月初值55.4。
4月服务业PMI新业务分项指数从前月所创的9月以来最高水准拉回。
4月Markit综合PMI终值从3月的59.2下滑至57.0。4月初值为57.4。
“服务业稳健增长增添经济并未迟滞的证据，正如年初的GDP数据一样，支撑(美联储)认为经济正以‘温和’速度增长的观点。”Markit 首席分析师Chris Williamson说。
服务业“表明第二季经济环比年率增速或为3%，自第一季的低潮回温。”(完) (编译/审校 蔡美珍/张若琪)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。