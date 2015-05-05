美国数据：PMI显示服务业4月扩张速度降温--Markit

4月Markit服务业PMI就业分项指数从3月的54.0升至10个月高点55.0。不过低于4月初值55.4。

4月服务业PMI新业务分项指数从前月所创的9月以来最高水准拉回。

4月Markit综合PMI终值从3月的59.2下滑至57.0。4月初值为57.4。

“服务业稳健增长增添经济并未迟滞的证据，正如年初的GDP数据一样，支撑(美联储)认为经济正以‘温和’速度增长的观点。”Markit 首席分析师Chris Williamson说。