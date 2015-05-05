国际油市：布兰特原油跌向每桶66美元，因沙特拟暂停轰炸也门

美国原油期货 跌0.12美元，至每桶58.81美元。

OptionsXpress驻悉尼市场分析师Ben Le Brun称，“美元走强及消息称沙特阿拉伯考虑暂停轰炸也门，是目前牵动油价的两个因素，”

辉立期货能源的分析师预计，只要地缘政治紧张局势持续，周二油价变动幅度不会超过1%。

Le Brun称，投资者亦在等待美国本周稍晚公布库存数据。

周一路透调查显示，上周美国商业原油库存增长近200万桶，为创纪录的连续第17周增加。

投资者亦在等待美国周五公布4月非农就业数据，以从中寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时升息的线索。(完)

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