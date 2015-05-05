国际油市：布兰特原油跌向每桶66美元，因沙特拟暂停轰炸也门

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
美国原油期货 跌0.12美元，至每桶58.81美元。
OptionsXpress驻悉尼市场分析师Ben Le Brun称，“美元走强及消息称沙特阿拉伯考虑暂停轰炸也门，是目前牵动油价的两个因素，”
辉立期货能源的分析师预计，只要地缘政治紧张局势持续，周二油价变动幅度不会超过1%。
Le Brun称，投资者亦在等待美国本周稍晚公布库存数据。
周一路透调查显示，上周美国商业原油库存增长近200万桶，为创纪录的连续第17周增加。
投资者亦在等待美国周五公布4月非农就业数据，以从中寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时升息的线索。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 李婷仪/于春红; 审校 艾茂林/张若琪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。