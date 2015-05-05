路透基点：中怡国际获得8,000万美元三年期贷款--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中怡国际集 团有限公司已同六家银行敲定一笔8,000万美元的三年期贷款。 恒生银行和渣打银行为协调行兼簿记行，参贷行为澳新银行、中信银 行(国际)、远东商银以及KBC银行。 本项贷款协议于4月30日签署，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR) 加码300个基点，贷款分三期不等额偿还，每半年偿还一次。 据消息人士称，是笔贷款有1.5年的延长选择权。所筹资金将用于201 3年5月一笔6,600万美元三年期贷款的再融资以及一般公司用途。 2013年的贷款利率较LIBOR加码300基点，前端费为120-180基点。 借款方中怡国际为香港上市公司，其产品被应用于香精和制药领域。 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。