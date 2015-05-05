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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 15:07 BJT

路透基点：中怡国际获得8,000万美元三年期贷款--TRLPC

路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中怡国际集
团有限公司已同六家银行敲定一笔8,000万美元的三年期贷款。
    
    恒生银行和渣打银行为协调行兼簿记行，参贷行为澳新银行、中信银
行(国际)、远东商银以及KBC银行。
    
    本项贷款协议于4月30日签署，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)
加码300个基点，贷款分三期不等额偿还，每半年偿还一次。
    
    据消息人士称，是笔贷款有1.5年的延长选择权。所筹资金将用于201
3年5月一笔6,600万美元三年期贷款的再融资以及一般公司用途。
    
    2013年的贷款利率较LIBOR加码300基点，前端费为120-180基点。   
 
    
    借款方中怡国际为香港上市公司，其产品被应用于香精和制药领域。
(完)

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