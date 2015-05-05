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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 15:18 BJT

《汇市简讯》英镑/美元关注1.51买盘，1.5120有大量期权到期

0701GMT

* 英镑/美元从1.5137回落后，关注1.51处的买盘

* 1.5091为周一触及的10个交易日低点，1.5149为之后涨势的高点

* 1.5154为100日移动均线切入位，1.5174为周一高位，1.5115为周末前低点

* 周四英国大选的事件风险打压英镑

* 英国4月建筑业PMI将于0830GMT公布，市场预计为57.5，3月为57.8

* 大量处于1.5120的期权今日到期，规模估计为14亿英镑(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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