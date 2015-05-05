《汇市简讯》英镑/美元关注1.51买盘，1.5120有大量期权到期

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 英镑/美元从1.5137回落后，关注1.51处的买盘
* 1.5091为周一触及的10个交易日低点，1.5149为之后涨势的高点
* 1.5154为100日移动均线切入位，1.5174为周一高位，1.5115为周末前低点
* 周四英国大选的事件风险打压英镑
* 英国4月建筑业PMI将于0830GMT公布，市场预计为57.5，3月为57.8
* 大量处于1.5120的期权今日到期，规模估计为14亿英镑(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。