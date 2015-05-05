全球金市：金价保持隔夜涨幅，投资人静候美国非农就业数据出炉

“市场仍将聚焦美国本周将出炉的就业报告。”澳新银行分析师Victor Thianpiriya表示。“若数据疲软，可能把金价推到1,200美元之上。”

由于近期数据好坏不一，外界对美国经济体质疑虑仍存；许多交易商将美国升息时间点的预期从6月后推至今年稍晚。

香港永丰金融集团研究部主管涂国彬称，今年较早升息也不是不可能。

涂国彬表示，由于对升息时间的不确定，金价将在1,200美元附近波动；影响金价的主因将是利率和货币政策。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1188.08 0.38 0.03

现货银 16.38 -0.01 -0.06

现货铂金 1141.5 -3.5 -0.31

现货钯金 778.25 -1.75 -0.22

COMEX期金 1187.6 0.8 0.07

COMEX期银 16.4 -0.041 -0.25

汇率

欧元/美元 1.109

美元指数 95.784

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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