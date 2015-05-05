全球金市：金价保持隔夜涨幅，投资人静候美国非农就业数据出炉

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“市场仍将聚焦美国本周将出炉的就业报告。”澳新银行分析师Victor Thianpiriya表示。“若数据疲软，可能把金价推到1,200美元之上。”
由于近期数据好坏不一，外界对美国经济体质疑虑仍存；许多交易商将美国升息时间点的预期从6月后推至今年稍晚。
香港永丰金融集团研究部主管涂国彬称，今年较早升息也不是不可能。
涂国彬表示，由于对升息时间的不确定，金价将在1,200美元附近波动；影响金价的主因将是利率和货币政策。
--------------------------0701GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1188.08 0.38 0.03
现货银 16.38 -0.01 -0.06
现货铂金 1141.5 -3.5 -0.31
现货钯金 778.25 -1.75 -0.22
COMEX期金 1187.6 0.8 0.07
COMEX期银 16.4 -0.041 -0.25
汇率
欧元/美元 1.109
美元指数 95.784
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/张若琪 审校 张涛/艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。