欧洲个股：瑞银称与美国司法部在外汇操纵问题上的协商已近尾声

* 瑞银集团第一季净利19.8亿瑞郎，市场预估为11亿

* 财富管理部门新资金流入达190亿瑞郎

* 该行称与美国司法部就外汇操纵案的协商已经进入尾声

路透苏黎世5月5日 - 瑞银集团 表示，与美国司法部就外汇市场操纵相关的会谈已经进入最后阶段；这家瑞士最大银行业者公布最近一季获利创近五年来新高。

与美国司法部和解，将可使其与有关交易员被控操纵每日交易量达5万亿(兆)美元汇市的相关调查划清界线。

瑞银集团周二表示，“与美国司法部的协商持续进行，且已进入尾声，不过尚未就了结方式达成协议。”

包括瑞银集团在内，多家监管机构已对六大主要银行开罚，罚款金额总计达43亿美元，因这些银行未能阻止交易员试图操纵外汇市场。

消息人士上周向路透表示，美国司法部和包括瑞银集团在内的五大主要银行最快将于5月下半月达成数十亿美元的协议。

瑞银集团已经将诉讼拨备由30.5亿瑞郎调降为27亿，该行称其相信拨备足以应付外汇相关调查，但警告称结果仍具有“高度不确定性”。

瑞银集团同时表示，2015年前三个月净利为19.8亿瑞郎(20亿美元)，较上年同期大增88%，且远高于路透调查分析师预估的11亿。

瑞银财报受到财富管理业务创2008年最高获利的推助。该业务第一季吸引了190亿瑞郎新资金流入，这是公司未来营收的重要指标。分析师原预估新资金流入额为134亿。

瑞银集团表示，预期第二季财富管理业务将继续带进新资金净流入。

投行业务上季则是受惠于瑞士央行意外放弃瑞郎兑欧元汇价限制造成波动率上升。

0629GMT，盘前指标显示瑞银集团股价开盘料上涨2.1%。

Zuercher Kantonalbank分析师Andreas Brun在一份报告中写道，“正面的营收趋势是重要因素；就各别部门来看，关键的财富管理部门再度展现出令人振奋的发展。