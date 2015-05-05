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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 15:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆有望涨至121.16

0711GMT

* 美元/日圆有望涨至121.16日圆

* 121.16为122.04-118.33(3月-4月)跌势的76.4%回调位

* 近期的空头陷阱位于云区下方，随后收于其上方则看多

* 建议在119.40作多，目标为120.60

* 止损位在119.98云区顶部下方

* 技术图形：link.reuters.com/tut64w (完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 张涛)

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