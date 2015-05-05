《汇市简讯》美元/日圆有望涨至121.16

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元/日圆有望涨至121.16日圆
* 121.16为122.04-118.33(3月-4月)跌势的76.4%回调位
* 近期的空头陷阱位于云区下方，随后收于其上方则看多
* 建议在119.40作多，目标为120.60
* 止损位在119.98云区顶部下方
* 技术图形：link.reuters.com/tut64w (完)
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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 张涛)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。