更新版 1- 欧洲个股：嘉能可第一季铜产量下降9%，部分铜矿品级下滑

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦5月5日 - 矿业暨大宗商品贸易商嘉能可(Glencore) 周二公布，第一季铜产量减少9%，主要是因公司在南美的Alumbrera和Antamina铜矿品级下降以及Collahuasi矿进入维护期。
嘉能可与矿产业内的主要对手们不同，公司对于基本金属的曝险要超过铁矿石。而且，除了矿业和石油资产以外，嘉能可还拥有一个庞大的商品交易部门。
铜矿产出是嘉能可营收来源的最大一块，第一季产出为350,700吨，低于大多数分析师的预期。
第一季镍矿产出则增长7%至23,800吨，得益于Koniambo镍矿的生产增加。该处产业是嘉能可在2013年收购斯特拉塔(Xstrata)后获得，一直受到各种营运问题的困扰。
第一季煤炭产出增长4%至3,560万吨，归功于公司在南非的两处新动力煤项目投产。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
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