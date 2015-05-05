更新版 1-台湾个股：国泰金旗下寿险国际板债券投资约850亿台币，布局转趋严谨

路透台北5月5日 - 台湾国泰金控 旗下国泰人寿周二表示，第一季海外投资占比50.9%，国际板债券不计入其中，至4月底国际板债券投资金额达850亿台币左右。第一季整体投资报酬率达4.5%。

国泰人寿副总经理王怡聪今天在投资人说明会并指出，目前海外投资比重可达53.5%，额度并未用完，原因在于债券市场利率仍持续上扬，并不急于在此时大举布局债券部位。

“因为利率还在往上走，为什么要去lock-in(锁住)那么长天期债券。”他说。

他认为，目前时点市场利率明显turn around(转向)，包括德债及美债殖利率近期反弹速度非常快，市场利率上升仍是进行式，系因全球经济复苏趋于一致及美国联准会升息步调趋于明朗，利率才会出现明显走高。

他并透露，去年美国指标10年公债殖利率弹升至2.4%及2.6%的相对高位，皆有大量进场布建存续期较长的债券部位，现在仍等待大举进场时机。

至于股市部分，他指出，第一季股市收益主要来自capital gian(资本利得)，其中海外加码港股、沪股，首季投资占比非常高，拉高海外股票收益率达两位数，部分收益则来自台股，毕竟台股殖利率也达4%优于其他主要区域，预估今年海内外现金股利收入约达170亿台币，较去年多出20亿元。

国寿第一季总投资金额达4兆(万亿)2,396亿台币,其中海内外股票占比微增至13.6%，海内外股票投资报酬率分别达13.5%、11.6%(避险前)，海内外债券占比也增至55.5%，海内外债券投资报酬率分别达2%、5.6%(避险前)。

此外，由于国寿预期市场利率将会显着上扬，他坦称，对于国际板债券布局转趋严谨，包括利率要求较高及non call(不赎回)年期拉长等，此次国寿首度公开揭露至4月底止其国际板债券投资金额约850亿台币左右。

台湾的国际板债券在去年风行，各寿险公司多蜂拥买入国际板美元债券、人民币债券(俗称宝岛债)，这排挤了寿险公司对于台湾公债胃纳，长债的发行频频被财政部截标。这也使得台湾公债殖利率曲线后端蠢动。