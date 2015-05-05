更新版 1-台湾个股：国泰金旗下寿险国际板债券投资约850亿台币，布局转趋严谨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月5日 - 台湾国泰金控 旗下国泰人寿周二表示，第一季海外投资占比50.9%，国际板债券不计入其中，至4月底国际板债券投资金额达850亿台币左右。第一季整体投资报酬率达4.5%。
国泰人寿副总经理王怡聪今天在投资人说明会并指出，目前海外投资比重可达53.5%，额度并未用完，原因在于债券市场利率仍持续上扬，并不急于在此时大举布局债券部位。
“因为利率还在往上走，为什么要去lock-in(锁住)那么长天期债券。”他说。
他认为，目前时点市场利率明显turn around(转向)，包括德债及美债殖利率近期反弹速度非常快，市场利率上升仍是进行式，系因全球经济复苏趋于一致及美国联准会升息步调趋于明朗，利率才会出现明显走高。
他并透露，去年美国指标10年公债殖利率弹升至2.4%及2.6%的相对高位，皆有大量进场布建存续期较长的债券部位，现在仍等待大举进场时机。
至于股市部分，他指出，第一季股市收益主要来自capital gian(资本利得)，其中海外加码港股、沪股，首季投资占比非常高，拉高海外股票收益率达两位数，部分收益则来自台股，毕竟台股殖利率也达4%优于其他主要区域，预估今年海内外现金股利收入约达170亿台币，较去年多出20亿元。
国寿第一季总投资金额达4兆(万亿)2,396亿台币,其中海内外股票占比微增至13.6%，海内外股票投资报酬率分别达13.5%、11.6%(避险前)，海内外债券占比也增至55.5%，海内外债券投资报酬率分别达2%、5.6%(避险前)。
此外，由于国寿预期市场利率将会显着上扬，他坦称，对于国际板债券布局转趋严谨，包括利率要求较高及non call(不赎回)年期拉长等，此次国寿首度公开揭露至4月底止其国际板债券投资金额约850亿台币左右。
台湾的国际板债券在去年风行，各寿险公司多蜂拥买入国际板美元债券、人民币债券(俗称宝岛债)，这排挤了寿险公司对于台湾公债胃纳，长债的发行频频被财政部截标。这也使得台湾公债殖利率曲线后端蠢动。
台湾资产第二大上市金控--富邦金控 旗下人寿3月间公布至去年底，国际板债券投资余额达983.44亿台币，去年九月底为517亿。 新光金控 3月间也公布，至3月初为止的国际板外币债券余额1,500亿台币，预计年底将增加至2,000亿台币。 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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