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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 15:47 BJT

欧洲汇市：英镑/美元一周隐含波动率触及2010年5月英国大选以来最高

路透伦敦5月5日 - 英镑/美元一周隐含波动率周二触及2010年5月英国大选以来最高，两天后英国民众将对近期历史上最势均力敌的大选进行投票。

英镑/美元一周隐含波动率 触及2010年5月选举以来最高，达18.375%，该期权将于5月12日到期。(完)

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