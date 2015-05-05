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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 15:50 BJT

新兴汇市：印尼卢比触及近五周低位，因经济增速令人失望

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

*日圆 120.11 120.16 +0.04 -0.37 119.66

坡元 1.3371 1.3319 -0.39 -0.83 1.3260

台币 30.704 30.776 +0.23 +3.30 31.718

*韩元 1082.05 1079.20 -0.26 +1.59 1099.30

*泰铢 33.38 32.94 -1.32 -1.44 32.90

菲律宾披索 44.60 44.61 +0.02 +0.27 44.72

印尼卢比 13035.00 12975.00 -0.46 -5.02 12380.00

印度卢比 63.44 63.42 -0.04 -0.65 63.03

马币 3.6055 3.5615 -1.22 -3.02 3.4965

人民币 6.2053 6.2090 +0.06 -0.02 6.2040

注: 日本、韩国及泰国金融市场适逢假期休市(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/蔡美珍；审校 李春喜/高琦/艾茂林)

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