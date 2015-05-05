新兴汇市：印尼卢比触及近五周低位，因经济增速令人失望

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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全部现汇报价 (编译 张若琪/蔡美珍；审校 李春喜/高琦/艾茂林)
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