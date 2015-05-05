香港金融：金管局料港钞需求持续增加，拟推防伪度更高新版钞票--总裁

路透香港5月5日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周二称，预期港元钞票需求将会持续增加，金管局已着手研究推出防伪度更高的新版钞票。

香港人口仅700万，钞票的流通量却达3,400亿港元，且较2000年的1,000亿港元明显上升，平均年增长率逾10%。

金管局总裁陈德霖向传媒表示，虽然过去十多年电子货币逐渐普及，但不影响现钞需求，并预期未来港元钞票需求将会持续增加。

“随着经济增长、更多游客及新游客来港等因素，未来港元钞票需求持续增加。”他说。

金管局旗下香港印钞有限公司（HKNPL）肩负港元印钞工作，今年产量4.08亿张，按年增长9.7%，较2010年2.95亿张增幅达38%。

陈德霖称，现钞的流通量不断增加，为维持公众对港元纸币的信心，金管局开始研究下一个新版钞票发行，以提高防伪度，但暂未有推出的时间表。

金管局于2003年及2010年推出新版钞票，由于防伪度加强，伪钞比率由2005年平均每百万张流通钞票有8张伪钞大幅降至2014年的少于1张，同期澳元、加元、欧元及英镑的伪钞比率分别为15、29、48及140张。

虽然港元伪钞比率极低，但是今年初香港再发现2003年版一千元伪钞，引发公众疑虑。

金管局货币管理部货币处主管叶小明称，当局在过去15个月回收超过9,000万张旧版一千元钞票，现时市面流通约1.6亿张一千元钞票，估计有九成是2010年版钞票。

香港印钞公司预计明年的钞票产量与今年相若，尽管印钞厂的产能已达顶峰，身兼香港印钞公司主席的陈德霖称，无意扩大厂房，但会以加班和增加人手的方式提高产量。

香港印钞公司由金管局持有55%控股权，中国印钞造币总公司占15%股权，香港三家发钞银行汇丰 、中银香港 以及渣打 各占10%权益。

除港钞外，香港印钞公司亦承印澳门大西洋银行钞票以及香港及澳门特区护照的衬纸，但只占产量约1%。（完）