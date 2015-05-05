澳新汇市：澳元上涨，因澳洲央行似对政策前景持中性立场

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
澳洲央行周二决定将指标利率下调25个基点至2.0%的纪录低点，但未展露进一步宽松的明确倾向。
央行指出家庭需求趋势改善，及就业增长强劲。
“澳洲央行降息，但声明稿的基调中性，显示进一步降息的可能性小很多。”苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs称。
“澳元已反弹，因市场消化声明稿中意外乐观的讯息，那和国内分析师的多数预期不一样。”
澳元/美元阻力位在0.7910，突破该阻力将瞄准上周曾触及的三个月高点0.8077。若真的上涨到这个高位，将不是澳洲央行所乐见，央行已再度表明澳元汇率需较低以支撑经济。
欧元/澳元 下跌1%至1.4069澳元；澳元兑日圆、英镑和新西兰元则大幅上扬。
澳元走坚拉抬新西兰元/美元 从0.7531升至0.7547。支撑位在0.7480，阻力位在0.7600。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 于春红/张若琪/艾茂林)
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