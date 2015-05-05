台湾汇市：收贬因国际美元偏强且外资汇出，30.700上方见出口商卖盘

* 外资呈小幅净汇出 * 央行尾盘干预压低台币汇价 * 30.700上方见不少出口商卖单 * 明日实质交易区间料在30.650-30.800 路透台北5月5日 - 台币兑美元 周二连续第三日收低，主因国际美元走势偏强、外资汇 出及央行尾盘进场作价促贬台币；不过因亚洲主要金融市场今日休市，令交易偏淡。 汇银人士认为，国际美元目前持续反弹格局，不排除在周五美国公布非农业就业数据前，维持偏强走势。 此外，外资近期汇出，这也令台币短期找不到止跌回升的理由。 〞出口商比较多一些，他们看到30.700以上价位，认为这个价位不错，出来卖美元，否则台币会更弱。〞 一位大型汇银人士说。 台湾央行外汇局长颜辉煌在记者会中也表示，〞这一、二天外资都出去。〞 台湾股市 周二收升0.25%。证交所资料，外资及陆资在台股买超36.11亿台币，外资和陆资已是连 续十个交易日买超共计1,261.86亿台币。 今日实质交易区间在30.682-30.700，相当窄缩；而上日交易区间在30.635-30.730。台北外汇交易中心成 交仅5.5亿美元，较上日减少44%。 交易员预估明日台币主要实质交易暂看在30.650-30.800间。在亚洲主要金融市场方面，今天韩国和日本 均休市一日。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点由价平小幅转为溢价，美元看升气氛稍 转浓；一个月美元/台币远汇 尾盘报30.690/30.705，上日收在30.723。 本周全球重要经济事件和数据包括： 5月6日(三)：中国4月汇丰服务业PMI、意大利、法国、德国、欧元区和英国4月服务业PMI、欧元区3月零 售销售、美国4月ADP民间就业、美国第一季劳工成本初值、2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)、亚特兰 大联储备总裁洛克哈特发表演讲、欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划。 5月7日(四)：德国3月工业订单、美国3月消费者信贷。 5月8日(五)：中国4月进出口贸易数据、德国3月工业生産、3月贸易收支、台湾4月出口、美国4月非农就 业报告、美国3月批发(趸售)库存和销售、日本央行公布4月货币政策会议记录。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.781 30.776 30.670-30.781 30.780 5.50 9.80 元太外汇经纪公司 30.780 30.775 30.670-30.780 30.780 2.87 4.37 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/ 0.015 -0.005/ 0.005 美元/台币六个月期 -0.045/-0.025 -0.060/-0.040 (完)