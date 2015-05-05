重温稿-《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.41%，债市情绪偏弱制约需求

* 招标品种: 财政部今年第五期10年期品种首次续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(6日)10:35-11:35

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间: 3.35%-3.45%

* 预测均值: 3.41%(按各家机构预测值平均)

路透上海5月5日 - 中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，五一假期未见宽松政策现身令市场期盼落空，机构情绪偏弱令节后两日债市一二级均走势不佳，特别是长端，预计明日10年国债亦难有出彩表现，整体需求一般，定位可能稍高于二级市场，预测均值约为3.41%。

“最近一级一直表现一般，尤其是长端，看(明日新债收益率)略高于二级吧，”华东一银行交易员表示。

北京一银行交易员谈到，今日的五期国开新债中，中长端整体招标情况偏弱，显示配置盘在当前债市没有明显行情的情况下，出手大都不算积极，明日新债料也不会有主动推低定位的力量。

国开行 上午招标的五期固息债中，除一年和七年品种定位稍低外，三、五和10年品种中标收益率均高于预期。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.3804%。二级市场上，本次增发的标的券 最新报价收益率为3.42%/3.37%。

明日招标国债今年第五期10年期品种的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至5月11日进行分销；5月13日起与之前发行的同期国债合并上市交易。