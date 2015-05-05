《热点透视》中资投行想做业界老大，依然路漫漫

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 王颖

路透香港5月5日 - 现在有全球愿景的投行似乎越来越少，而海通证券 就在这时现身江湖。这家中资券商的副执行长对金融时报表示，公司计划聘雇数百名国际银行家，帮它坐上“全球领先投行”的宝座。

中国要缔造出匹敌高盛 或摩根士丹利 的公司，这已不像过去那样遥不可及；但挑战是巨大的，而且做投行老大的好处也已大不如从前。

海通证券市值大致与瑞信 相当，是几家推动海外扩张的中资公司之一。中信证券 与里昂证券5月4日启动专注于亚洲的企业融资和资本市场业务；里昂证券是中信证券两年前收于麾下的。鉴于流入、流出中国的资金量均有所增加，中国公司在其他金融中心设立门店确实在情理之中。而中国大陆股市劲扬也给海外扩张带来了资金：海通去年12月从投资者手中融得资金39亿美元。规模较小的竞争者中国银河证券 刚刚完成31亿美元的配股计划。此外，国内市场基本上不对西方业者开放，他们只能以合资的形式入市。

暴发户放浪形骸摇动支票簿的图景让人感觉似曾相识；也许有人还记得1990年代末欧洲银行业者冲向华尔街，或是亚洲财团在2008年金融危机之后的大举扩张。德利银行和联昌国际集团(CIMB) 之流自那之后日益衰落，大肆挥霍之后却毫无成果可言。甚至那些全球知名投行，现在也难以挣到还算过得去的股权回报。

中资券商开始时迈的步子确实不大。海通去年以3.79亿欧元(4.22亿美元)收购接受救助的圣灵投资银行(Banco Espirito Santo de Investimento)，几乎没有冒什么风险；中信的企业融资业务也将仅聘雇100多人，而且大多数是在里昂证券的大本营香港。中国经济的崛起自然会给国内公司带来动力，但中资投资银行在全球龙虎榜占据一席之地，恐怕还需要多年时间，而且也许还要经历几次失败。(完) (译文审校 艾茂林)