金属期市：LME期镍触及五周高点，伦铜由四个月高点下滑

“在这个价格水准有许多人在亏钱。”

在普遍走弱的市场环境下，LME三个月期镍 上涨0.6%，报每吨13,830美元，此前曾触及13,990美元，为3月26日以来最高。期镍已经较4月中触及的六年低点12,205美元反弹了近14%。

0729 GMT，LME期铜 下跌0.5%至每吨6,371.50美元，上周五曾攀升到12月19日以来的最高位6,424.50美元。

上海期交所7月期铜 守住0.6%的涨幅。（完）

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