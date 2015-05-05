金属期市：LME期镍触及五周高点，伦铜由四个月高点下滑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“在这个价格水准有许多人在亏钱。”
在普遍走弱的市场环境下，LME三个月期镍 上涨0.6%，报每吨13,830美元，此前曾触及13,990美元，为3月26日以来最高。期镍已经较4月中触及的六年低点12,205美元反弹了近14%。
0729 GMT，LME期铜 下跌0.5%至每吨6,371.50美元，上周五曾攀升到12月19日以来的最高位6,424.50美元。
上海期交所7月期铜 守住0.6%的涨幅。（完）
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(编译 李春喜/高琦 审校 张明钧/蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。