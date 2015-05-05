中港个股：中国平安称加大海外配置，境外不动产等实物资产更具吸引力

路透上海5月5日 - 中国第二大寿险公司--中国平安 高层周二表示，目前而言，公司将在审慎控制风险的基础上加大海外配置的力度与速度，境外不动产及基建等实物资产更具吸引力。

至于旗下陆金所、平安好车等子公司是否分拆上市，公司高层并未否认。中国平安董事会秘书金绍梁在网上业绩会上回应称，公司将继续推进互联网金融战略，支持公司长期稳健发展，对任何有利于公司长远发展和股东价值的事情持开放态度。

中国平安首席律师、公司秘书姚军表示，今年中国平安将继续密切跟踪研究境外市场，在有效控制汇率风险的前提下实现全球多资产类别的分散化配置战略，从而提高险资整体收益。

“目前境外包括不动产、基建等实物资产在内的非公开市场投资机会，较公开市场更具吸引力，是目前海外投资较好的切入点，执行方面可以通过直投和委托等多种方式实现。”姚军表示。

姚军还指出，境外公开市场方面，中国平安将根据市场变化结合资产类别和区域板块积极捕捉各类投资机会，选择适合险资的公开市场投资策略及投资产品。

中国平安在海外地产和基建的布局已经开始，今年1月初，中国平安旗下平安人寿收购伦敦市中心一栋地标性建筑Tower Place，出售方为睿富（RREEF）所代表的一支开放式房地产基金，交易金额4.19亿欧元。

中国平安A股周二收报86.15元，跌4.32元或4.78%。（完）