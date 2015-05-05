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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月5日

路透伦敦5月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 341,325 +1,700

锡 9,070 持平

铅 170,250 -1,325

锌 465,950 -2,475

铝 3,880,125 +65,300

镍 444,060 -252

铝合金 23,500 -80

NASAA 67,440 +5,320

注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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