台湾央行：共发行6,853亿台币存单，存单发行余额增894亿

路透台北5月5日 - 台湾央行周二公布，共发行6,853亿台币存单，含1,300亿一年期定存单，与今日存单到期金额5,959亿台币相较，存单发行余额增894亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 5,542.0

91天期 0.93 8.0

182天期 1.05 3.0

364天期 0.557 1,300.0

央行上日发行470亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,688.2亿台币