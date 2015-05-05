中国个股：中国建筑拟发行至多20亿美元境外债券，扩大海外业务规模

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月5日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司 周二公告称，拟发行不超过20亿美元境外债券，分期发行，扩大海外业务规模。
公告指出，为抓住“一带一路”国家战略的发展机遇，加快公司走出去步伐，扩大海外 业务规模，提升国际竞争力，在对公司总体发债规模、年度现金流量预算安排和发债本金利息偿还等事项进行充分研究与测算的基础上，增加发行海外债券的提案。
公告称，本次海外债券发行提案在下周五（15日）召开的股东大会上通过后，其有效期至2015年度股东大会止。
中国建筑稍早已决定将国内直营房地产业务等转让给控股孙公司中国海外发展 ，交易总价值338亿元人民币。
中国建筑周二收报10.8元，跌1.19元或9.92%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。