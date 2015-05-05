《汇市简讯》欧元/英镑大跌后重返云区内部，倾向于进一步下挫

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 欧元/英镑在上周五走势受阻后，在今天的日线图上出现反转
* 大跌后重新进入一目均衡云区内部，预示欧元将进一步下挫
* 料从0.7132/0.7420涨势进行回调，0.7310是38.2%的回调位
* 云区顶端位于0.7365，此处有卖单
* 技术图形 link.reuters.com/byt64w (完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。