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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 16:09 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑大跌后重返云区内部，倾向于进一步下挫

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* 欧元/英镑在上周五走势受阻后，在今天的日线图上出现反转

* 大跌后重新进入一目均衡云区内部，预示欧元将进一步下挫

* 料从0.7132/0.7420涨势进行回调，0.7310是38.2%的回调位

* 云区顶端位于0.7365，此处有卖单

* 技术图形 link.reuters.com/byt64w (完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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