香港数据：3月零售销售货值按年下跌2.9%，货量则升0.8%

政府发言人称，3月零售业销售表现仍然疲弱。大部分零售商类别的销售均录得按年跌幅，相信是反映访港旅游业有所放缓的影响。受惠于某些型号智能电话的推出，部分耐用消费品零售商的销售录得显着升幅。 发言人并指，零售业销售短期内表现或仍会受转弱的访港旅游业表现所制约，但劳工市场情况稳定，应会继续为本地消费意欲带来支持。