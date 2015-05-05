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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 16:46 BJT

香港数据：3月零售销售货值按年下跌2.9%，货量则升0.8%

路透香港5月5日 - 香港政府统计处周二公布，3月零售销售货值按年下跌2.9%，零售货量则较上年升0.8%，零售业销售表现仍然疲弱。

2月零售销售货值及货量分别按年上升14.9%及18.2%。

与去年同期相比，今年首季的零售业总销货货值下跌2.3%，总销货货量则大致维持不变。

政府发言人称，3月零售业销售表现仍然疲弱。大部分零售商类别的销售均录得按年跌幅，相信是反映访港旅游业有所放缓的影响。受惠于某些型号智能电话的推出，部分耐用消费品零售商的销售录得显着升幅。 　　发言人并指，零售业销售短期内表现或仍会受转弱的访港旅游业表现所制约，但劳工市场情况稳定，应会继续为本地消费意欲带来支持。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较

2015年3月 -2.9* +0.8*

2月 +14.9 +18.2

1月 -14.5^ -13.8^

2014年12月 -4.0 -1.4

11月 +4.2 +7.6

10月 +1.4 +4.3

9月 +4.8 +6.6

8月 +3.5 +2.8

7月 -3.2 -4.5

6月 -6.9 -7.5

5月 -3.9 -4.5

4月 -9.9 -9.6

3月 -1.5 -2.5

2月 -2.2 -2.1

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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