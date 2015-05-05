《全球汇市》美元由4月低迷表现回升，澳元走势震荡

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“欧元仓位偏空的状况仍值得关注，”伦敦法国兴业策略师Kit Juckes在致客户报告中表示，“另一方面，英镑/美元岌岌可危。周四之后英国恐难形成一个稳定政府。我认为这将不利于英镑。”
英镑 持稳于1.5124美元。
澳洲央行降息之后，澳元先是下跌，但澳洲央行删去先前有关进一步宽松政策的措辞，暗示降息已经暂时告一段落，这对于短期市场借贷成本有利。
0838 GMT，澳元兑美元 上涨0.3%至0.7867美元，稍早一度升至0.7900上方。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1078 1.1144 -0.59 -8.42 1.2097
美元/日圆 120.14 120.10 +0.03 +0.38 119.68
欧元/日圆 133.09 133.92 -0.62 -8.07 144.77
美元/瑞郎 0.9396 0.9335 +0.65 -5.48 0.9941
英镑/美元 1.5142 1.5118 +0.16 -2.77 1.5573
美元/加元 1.2114 1.2093 +0.17 +4.27 1.1618
澳元/美元 0.7879 0.7835 +0.56 -3.54 0.8168
新西兰元/美元 0.7521 0.7531 -0.13 -3.54 0.7797
欧元/瑞郎 1.0413 1.0409 +0.04 -13.41 1.2026
欧元/英镑 0.7315 0.7366 -0.69 -5.67 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3156 9.3290 -0.14 -1.62 9.4688
美元/挪威克朗 7.6608 7.5838 +1.02 +2.53 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍/王洋/张若琪/张明钧; 审校 高琦/艾茂林/于春红)
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