欧元债市：希腊公债收益率上扬，受IMF警告减少金援报导冲击

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
据说这是基于数据显示希腊今年料将转为预算赤字，对该国来说无疑是雪上加霜。
消息人士对路透称，IMF未特别推动又一轮债务减免，而是为希腊和其债权人罗列了一系列选项。
一位消息人士在会上简述了IMF的立场，“我认为他(Thomsen)没有在呼吁债务减免，但勾勒了一系列选则。过去他曾称只要债务负担较低，本金减免就不在考虑之列。”
欧元区考虑的债务减轻方式只有延长对希腊的贷款期限，进一步降低原贷款的利率，可能还包括进一步延长利息支付时间。
希腊10年期公债收益率上升26个基点至10.92%，周一曾触及两个月低点9.84%。两年期公债收益率上升84个基点至20.37%。
此外葡萄牙、意大利、西班牙公债也遭受打压，而德国公债遭遇的卖压减轻。
葡萄牙10年期公债收益率上升4个基点至2.13%，意大利和西班牙10年期公债收益率分别为1.54%和1.53%，均上升2个基点。
意大利裕信银行(UniCredit)策略师Luca Cazzulani说：“金融时报的消息带回了一些避险情绪。”
“过去几天围绕希腊问题的情绪有很大的改善，所以这次可能令事情延宕，并可能成为投资者采取谨慎太多的理由。”(完)
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(编译 蔡美珍/王洋; 审校 高琦)
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