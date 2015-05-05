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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 16:20 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月5日

路透香港5月5日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:18时，1港元=0.80037人         
 民币          )                                                                           
                                                                                                 
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为31.13%，低
 于上交易日收盘的32.31%。
                                                                                                 
    公司名           A股代码          H股代码      A股价格(  H股价格(    A/H股比                 
                                                     元)       港元)       价              
 工商银行                                              5.14       6.52       0.98                
 建设银行                                              6.55       7.40       1.11                
 中国银行                                              4.59       5.12       1.12                
 农业银行                                              3.77       4.23       1.11                
 招商银行                                             17.45      22.50       0.97                
 中信银行                                              7.51       6.83       1.37                
 交通银行                                              6.69       7.73       1.08                
 民生银行                                             10.60      11.06       1.20                
 中国人寿                                             38.63      37.10       1.30                
 中国平安                                             86.15     107.30       1.00                
 中国太保                                             34.86      40.05       1.09                
 中信证券                                             33.07      32.95       1.25                
 新华人寿                                             60.02      49.25       1.52                
 海通证券                                             27.76      24.55       1.41                
 华能国际                                             11.39      11.12       1.28                
 大唐发电                                              8.22       4.63       2.22                
 华电国际                                              9.25       8.66       1.33                
 中煤能源                                              8.62       5.08       2.12                
 中国神华                                             21.65      19.94       1.36                
 中国石油                                             13.01       9.93       1.64                
 兖州煤业                                             15.20       7.50       2.53                
 中国石化                                              7.92       7.24       1.37                
 上海石化                                              9.10       4.21       2.70                
 中海油服                                             28.69      15.62       2.29                
 仪征化纤                                              9.85       4.36       2.82                
 中国铝业                                              8.80       5.14       2.14                
 江西铜业                                             22.14      16.10       1.72                
 洛阳钼业                                             14.79       7.44       2.48                
 紫金矿业                                              5.24       2.99       2.19                
 马钢股份                                              5.44       2.91       2.34                
 鞍钢股份                                              7.12       6.44       1.38                
 重庆钢铁                                              4.54       2.20       2.58                
 海螺水泥                                             23.30      32.15       0.91                
 洛阳玻璃                                             11.98       5.91       2.53                
 京城机电                                             11.43       5.06       2.82                
 中联重科                                              7.43       5.30       1.75                
 金隅股份                                             12.65       9.59       1.65                
 中国国航                                             12.01       9.06       1.66                
 东方航空                                              8.06       5.72       1.76                
 南方航空                                              9.98       7.12       1.75                
 中国远洋                                             14.41       6.45       2.79                
 中海集运                                              9.92       4.03       3.08                
 中集集团                                             24.87      19.48       1.60                
 中海发展                                             11.78       6.12       2.40                
 宁沪高速                                              8.96      10.74       1.04                
 深高速                                               10.26       7.28       1.76                
 成渝高速                                              7.12       4.08       2.18                
 皖通高速                                              9.57       6.60       1.81                
 广深铁路                                              6.61       5.07       1.63                
 中国南车                                             31.77      14.06       2.82                
 中国交建                                             20.03      13.24       1.89                
 中国铁建                                             24.21      15.18       1.99                
 中国中铁                                             21.44      10.52       2.55                
 长城汽车                                             50.19      55.70       1.13                
 比亚迪                                               58.39      47.45       1.54                
 广汽集团                                             11.82       8.10       1.82                
 青岛啤酒                                             43.41      49.40       1.10                
 白云山                                               36.42      29.85       1.52                
 新华制药                                             13.86       7.22       2.40                
 海信科龙                                             11.18       7.13       1.96                
 南京熊猫                                             16.17       8.60       2.35                
 晨鸣纸业                                             10.14       5.88       2.15                
 上海医药                                             25.34      24.15       1.31                
 中兴通讯                                             28.50      24.85       1.43                
 东方电气                                             25.81      16.96       1.90                
 潍柴动力                                             30.04      30.15       1.24                
 东北电气                                              6.81       3.23       2.63                
 广船国际                                             53.73      31.25       2.15                
 经纬纺机                                             21.80      11.32       2.41                
 昆明机床                                              8.84       3.52       3.14                
 一拖股份                                             14.95       6.59       2.83                
 北辰实业                                              6.33       3.56       2.22                
 创业环保                                             14.70       7.80       2.35                
 中国中冶                                              9.69       4.27       2.84                
 金风科技                                             20.90      17.46       1.50                
 丽珠                                                 67.70      54.15       1.56                
 万科                                                 13.77      19.30       0.89                
 中国北车                                             32.60      15.08       2.70                
 郑煤机                                               10.48       6.00       2.18                
 大连港                                                7.61       4.10       2.32                
 山东墨龙                                             13.43       5.24       3.20                
 浙江世宝                                             38.50      13.76       3.50                
 复星医药                                             27.37      28.90       1.18                
 光大银行                                              5.22       5.00       1.30                
 东江环保                                             50.21      43.80       1.43                
 上海电气                                             16.41       7.12       2.88                
 广发证券                                             26.92      24.15       1.39                
 
                                                                                                 
                                  
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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