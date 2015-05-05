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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 17:22 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币逆中间价收升，大行继续结汇对冲客盘实需购汇

* 人民币逆中间价收升
    * 国际美元企稳及企业季节性实需提振购汇
    * 大行则继续在结汇方向提供流动性

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期 周二收升，与连两日下跌的中间
价逆向。交易员表示，受国际美元 企稳及企业季节性实需影响，客盘购汇需求旺盛，
而大行则继续在结汇方向提供流动性，人民币暂时仍无明确方向。

    他们并表示，客盘购汇需求较大，并非看跌人民币，更多是实际用汇需求或者是对冲需
求，往年此时因港股分红亦会带动资金在境内购汇；而另一方面，央行维稳的预期仍占据上
风，因经济下行压力较大情况下，央行对人民币贬值的容忍度大幅下降。

    “汇率稍微跌一点的话，企业的购汇盘马上就涌出来，季节性刚需吧，特别5月到7月之
间。”一股份行交易员表示，“但大行还是有所准备的，不然汇价会很快冲到6.22去了。”
    
    另一中资行交易员亦表示目前是客盘购汇旺季，但今年与往年的不同之处在于香港股市
 急涨吸引外资流入，这些美元一部分兑换成港币购买港股，另一部分则兑换成离岸CN
H，进而会通过套利交易带动境内CNY升值。
    
    他并指出，日内消息面平淡，午后汇价波动有所加大，但亦只是简单的洗盘。近期市场
在6.18-6.22区间均有比较强的阻力与支撑，预计短期仍将在该区间窄幅震荡。
    
    香港股市4月跳涨13%，创2009年5月以来单月最大涨幅。
        
    全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周二回稳，兑欧元上涨约0.5%，止住四年来最大
跌势。澳洲央行再度降息0.25个百分点，并暗示降息周期可能暂时中止后，澳元 亦
大幅走高。 
            
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
      
 在岸市场人民币兑美元                  今日             上日       升贬
 即期成交价格                          6.2062           6.2090     0.05%
 中间价                                6.1180           6.1165     -0.02%
 成交额                                164亿美元                   
                                                                   
 日内美元/人民币相对中间价最大波幅     1.51% (上限±2%  日高       日低
                                       )                           
 日内波动幅度(pips)                    69               6.2032     6.2101
 2015年来即期升贬值幅度                -0.04%                      
 1年期美元/人民币掉期升水              1485                        
                                                                   
                                                                   
 离岸人民币市场,北京时间17:17          今日             上日       
 1年期NDF                              6.2730/6.278     6.275      
 CNH即期                               6.2084/6.2108    6.2108     
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹； 审校 曾祥进/黄凯)

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