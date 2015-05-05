路透伦敦5月5日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：脱离自2014年12月以来跌势的38.2%费波纳奇回档(1.1264)。3月26日高点1.1052美元仍为短线关注的焦点。只要在此价位上方，欧元/美元仍偏向买盘。多个艾略特波浪计数显示，目前的5月高点1.1290是修正走势的终点。不过如果涨破1.1290，有可能进一步上行回档至2月高点1.1513/34的关键阻力位以及50%回档位。要跌破1.09214的55日移动均线切入位，焦点才会转为下档。

欧元/英镑：已经一路走升至0.7416英镑的38.2%费波纳奇回档位，并在此处受阻。要收在此一价位上方，才能确认中线已筑底。240分钟图的艾略特波浪计数，显示跌势将止于0.7275/57附近。只要仍高于4月低点0.7118，则将维持倾向上行。这是3月低点0.7015以及0.7000的心理支撑之前的防线。

澳元/美元：已经触及关键阻力位，也就是2010年的低点0.8068美元，不过初步失利，澳元回撤到0.7803的短线支撑。目前正从这里重返3月高点0.7938。若跌破周二低点0.7790，将引发一波跌势至55日移动均线切入位0.7753。需收在这个价位以下，才有重新下行的信号。如果收在0.8068上方，将进一步回升至0.8247，也就是从2014年9月起跌势的38.2%回档位，以及2015年高点0.8295美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1076 1.1144 -0.61 -8.44 1.2097

美元/日圆 120.25 120.10 +0.12 +0.48 119.68

欧元/日圆 133.18 133.92 -0.55 -8.01 144.77

美元/瑞郎 0.9403 0.9335 +0.73 -5.41 0.9941

英镑/美元 1.5122 1.5118 +0.03 -2.90 1.5573

美元/加元 1.2118 1.2093 +0.21 +4.30 1.1618

澳元/美元 0.7872 0.7835 +0.47 -3.62 0.8168

新西兰元/美元 0.7514 0.7531 -0.23 -3.63 0.7797

欧元/瑞郎 1.0415 1.0409 +0.06 -13.40 1.2026

欧元/英镑 0.7323 0.7366 -0.58 -5.57 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3161 9.3290 -0.14 -1.61 9.4688

美元/挪威克朗 7.6554 7.5838 +0.94 +2.45 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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