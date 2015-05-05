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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 16:42 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及10日低位，因英国建筑业PMI数据欠佳

路透伦敦5月5日 - 英镑兑美元在英国建筑业PMI报告 公布后下跌。

英镑 跌至1.5088美元，数据公布前报1.5124美元。(完)

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