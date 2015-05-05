《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：逢假日休市

--中国股市：沪综指挫跌4.1%创三个半月最大单日跌幅，受新股发行压力加大冲击

中国股市沪综指周二放量挫跌逾4%，创三个半月最大单日跌幅。分析师表示，大盘连续上涨后获利盘积累较大，短线赚钱效应大大减弱，而新股发行提速对市场施加新的压力，获利套现盘蜂拥而出造成大盘出现踩踏式下跌。

沪综指收报4,298.71点，跌181.75点，或4.06%，此前单日最大跌幅为1月19日的7.7%。上证A股今日成交8,020.48亿元人民币，上日为7,139.28亿元。

--香港股市：恒指收在两周低点，受大陆股市的卖压拖累

香港股市收在两周最低位，受到中资股票大跌的拖累，因投资者跟随中国大陆股市的卖盘。恒生指数下跌1.3%，收报27,755.54点。恒生国企指数下跌2.6%，收报14,077.62点。

--汇市：美元由4月低迷表现回升，澳元走势震荡

美元兑一篮子主要货币回稳，兑欧元上涨约0.5%，止住四年来最大跌势。澳洲央行再度降息0.25个百分点，并暗示降息周期可能暂时中止后，澳元亦大幅走高。

欧元兑美元从上周尾段触及的两个月高位1.1290下跌，报1.1088美元。澳元兑美元上涨0.3%至0.7867美元，稍早一度升至0.7900上方。

--欧元债市：希腊公债收益率上扬，受IMF警告减少金援报导冲击

希腊公债收益率上扬，因有报导称，除非欧洲国家同意减记更多希腊债务，否则国际货币基金组织(IMF)可能切断对希腊的一项金援。0843GMT，希腊10年期公债收益率报11.114%，10年期德债收益率小跌，报0.416%。

--国际油市：布兰特原油跌向每桶66美元，因沙特拟暂停轰炸也门

布兰特原油期货跌向每桶66美元，跌落年内高点，沙特考虑暂停轰炸也门以允许运送救援物资，缓解了中东石油供应的疑虑。美元上涨也给以美元计价大宗商品构成压力，同时，投资人也等待本周稍晚将公布的美国商用原油库存数据，以寻求更多指引。

但到了0844GMT，油价反弹回升，布兰特原油上涨0.28美元，报每桶66.73美元，周一时曾触及2015年年内高点67.10美元。美国原油期货上涨0.38美元，至每桶59.31美元

--全球金市：金价保持隔夜涨幅，投资人静候美国非农就业数据出炉

金价保持隔夜涨幅，但持于每盎司1,200美 元下方，投资人等候本周稍晚美国非农就业数据出炉，从中找寻美国联邦 储备理事会(美联储/FED)升息时间点的线索。0846 GMT，现货金报1,188.41美元。

--金属期市：LME期镍触及五周高点，伦铜由四个月高点下滑

伦敦金属交易所(LME)期镍微涨至五周高点，因供应趋紧的前景，和技术性上涨推动镍价从上月的六年低点反弹。

伦敦期铜由近四个月高点下跌，市场全面消化近期疲弱的全球制造业数据，这可能促使中国和美国的货币政策官员维持更加宽松的政策。

0848GMT，LME三个月期镍上涨1.16%，报每吨13,910美元，此前曾触及13,990美元，为3月26日以来最高。LME期铜下跌0.3%至每吨6,381.50美元，上周五曾攀升到12月19日以来的最高位6,424.50美元。