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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 16:43 BJT

全球贵金属：5月4日SPDR黄金持仓量较一前交易日持平

路透5月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,848,011.3 5月4日 23,848,011.3 5月1日 0.0 0.00%

iShares 327,673,175.9 4月29日 327,673,175.9 4月29日 -- --

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红; 审校 王洋)

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