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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 16:45 BJT

欧洲政经：ECB委员诺亚称无需担忧欧债收益率跳涨

路透巴黎5月5日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚周二表示，无需为近日来欧元区政府公债收益率的跳涨感到担忧。

“没有理由来担心，利率出现波动是正常的事情。”诺亚在新闻发布会上表示，并补充称欧洲央行(ECB)货币政策将保证利率至少在未来18个月里保持在低位。

不过，诺亚称如果英国退出欧盟，那么对英国和欧洲都将是坏事。

关于希腊问题，诺亚警告称如果希腊局势不能很快改善，则希腊银行业者可能很快用尽获得欧洲央行紧急流动性所需的担保品。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)

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