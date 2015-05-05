欧洲政经：ECB委员诺亚称无需担忧欧债收益率跳涨

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透巴黎5月5日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚周二表示，无需为近日来欧元区政府公债收益率的跳涨感到担忧。
“没有理由来担心，利率出现波动是正常的事情。”诺亚在新闻发布会上表示，并补充称欧洲央行(ECB)货币政策将保证利率至少在未来18个月里保持在低位。
不过，诺亚称如果英国退出欧盟，那么对英国和欧洲都将是坏事。
关于希腊问题，诺亚警告称如果希腊局势不能很快改善，则希腊银行业者可能很快用尽获得欧洲央行紧急流动性所需的担保品。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。