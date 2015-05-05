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金融服务 | 2015年 5月 5日 星期二 17:46 BJT

欧洲个股：汇丰控股称总部地点考量将着重于现实考量，而非口出威胁

他说英国对银行课征费用增加，“将使汇控无法遵守使派息保持增长的承诺”，投资人对此相当关切。

汇丰控股两周前表示，正考虑将总部搬离英国；此前英国对银行课征的年度费用大幅增加，汇丰今年恐为此付出约15亿美元，多位股东因而表示公司应该考虑最佳的落脚处。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)

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