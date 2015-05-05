重发-背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

(重发以修改链接格式)

澳洲央行周二决定下调隔夜拆款利率25个基点至2.0%，自5月6日开始生效。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，由于美国通胀率仍低得令人不安而且失业率依然居高不下，美联储应等到明年初再开始调升短期利率。不过埃文斯称，今年开始升息也有可能不会伤及经济。

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚表示，法国经济表现得不够好，尽管金融环境为数十年来最好。他敦促法国政府推进更多改革。

香港金融管理局(HKMA)总裁陈德霖称，预期港元钞票需求将会持续增加，金管局已着手研究推出防伪度更高的新版钞票。

欧洲央行负责微观审慎监管的官员Jukka Vesala表示，该央行计划利用进一步的压力测试，帮助欧元区躲过未来的银行业危机。

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率13.25% 2015年4月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.5% 2015年3月1日降25基点

一年期贷款利率5.35% 2015年3月1日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.5% 2015年3月4日降25基点

附卖回利率6.5% 2015年3月4日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率12.5% 2015年4月30日降150个基点

非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点