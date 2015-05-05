更新版 1-《中国债市每日综述》现券一二级齐走弱IRS上行，交投方向尚不明朗

* 正回购重启预期及一级国开偏弱，致现券收益率小涨

* IRS对回购利率下行敏感度降低，掉头走升

* 市场宽松政策预期犹存，但地方债供给阴影亦难消

* 资金不改宽松局面，隔夜资金稍紧但利率续降 (新增货币市场收盘报价)

路透上海5月5日 - 中国银行间债市周二现券收益率和利率互换(IRS)均小涨。交易员表示，在上午机构一度预期正回购重启及一级国开新债招标结果走高影响下，现券偏弱情绪不改，同时IRS对回购利率下行敏感度降低，掉头走升近5-6基点。

交易员并指出，虽然市场宽松政策预期犹存，但地方债供给阴影亦难消，短期方向交投仍不明朗。

“收益率上了，一开始感觉市场对今天重启正回购有点预期，然后就是一级发行情况不太好，上午的时候上了一些的，大概3-5bp。”北京一银行交易员称，下午市况基本稳定了。

国开行上午招标的五期固息债中，除一年和七年品种定位稍低外，三、五和10年品种中标收益率均高于预期。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在3.8460%/3.8000%，上日尾盘为3.8200%/3.7900%。

上海一银行交易员表示，整天感觉配置户需求偏弱，而交易户力量亦有限，政策宽松预期仍在，但地方债大量供给如何解决方案尚未出台，短期市场弱势震荡局面还将持续。

央行公开市场周二仍未进行操作，逆回购自4月下旬以来第五次暂停。近期银行间债市流动性价量齐显宽松，隔夜回购利率更是创下逾四年半新低，因此通过公开市场操作进行总量调控或价格引导的必要性均下降，逆回购停做或延续一段时间。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报98.015元人民币，较上日结算价跌0.15%；10年期国债主力合约T1509 收报97.505元，较上日结算价跌0.12%。

**隔夜资金稍紧但利率续降**

本轮新股发行今日开始启动，银行间市场周二资金整体仍较充裕。隔夜资金虽较以往稍有收紧，但在开盘价格引导下，加权平均利率继续创下逾约四年半以来新低。

交易员称，除IPO可能对资金面造成一定扰动外，公开市场近期维持零操作概率较大，例行准备金调整对流动性影响也不甚明显。资金价格方面，短端利率跌至低位后，续降空间有待观察。

“IPO第一天嘛，隔夜稍微紧了点，不过大行还在压低价格，这次IPO对市场影响估计非常有限。”上海一券商交易员称。

据路透统计，本周陆续将有24只新股启动发行，其中今日沪深股市共9只新股开始网上申购。

不过华北一银行交易员指出，本中下旬将迎来缴税，届时亦有第二批新股来袭，若缴税与新股时点重叠，可能会对资金面产生一定影响。

自4月起，中国证监会下发新股发行批文的频率，由此前一个月一次提高到一个月两次。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为16,430.04亿元，较上日的15,598.89亿元续增，并继续创单日成交量新高；其中，隔夜品种成交14,337.80亿元，上一交易日为12,684.97亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.5163 1.5803 -6.40 14,337.80

七天 2.3647 2.3746 -0.99 1662.77

14天 2.9288 2.9650 -3.62 313.74

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.1000 0.8150 -71.50 39.98

七天 2.0100 3.7450 -173.50 4.48

14天 3.0000 3.3800 -38.00 0.37

回购定盘利率

其中:隔夜 1.6500 1.6300 +2.00 --

七天 2.5200 2.4300 +9.00 --

14天 3.0000 3.0000 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.5640 1.6190 -5.50 --

七天 2.3680 2.3900 -2.20 --

三个月 3.8815 3.9230 -4.15 --