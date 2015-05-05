欧洲金融：欧盟料无法在第二季完成对苹果等多家企业的税务调查

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
路透布鲁塞尔5月5日 - 欧盟竞争事务执委维斯塔格周二表示，将无法按计划在第二季完成对苹果 、星巴克 和菲亚特 以及亚马逊(Amazon.com) 的税务调查。
“资讯的取得显然充满挑战性，而且旷日费时。我们无法在第一次或第二次就取得所需的资讯。因此我们无法在第一道期限，也就是在第二季结束前达到目标。我们将尽力而为，”维斯塔格在欧洲议会对议员们表示。
“我不会对这些案子的结案时间给出期限，”她表示。
欧盟竞争事务委员会正在对多个案件进行调查，包括美国零售商亚马逊是否在卢森堡接受课税安排；菲亚特旗下一分支是否获得国家的不当援助；以及荷兰对星巴克、爱尔兰对苹果的税负待遇。
该机关也正就比利时对多家跨国企业的课税安排进行调查。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
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