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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 17:06 BJT

欧洲金融：欧盟料无法在第二季完成对苹果等多家企业的税务调查

路透布鲁塞尔5月5日 - 欧盟竞争事务执委维斯塔格周二表示，将无法按计划在第二季完成对苹果 、星巴克 和菲亚特 以及亚马逊(Amazon.com) 的税务调查。

“资讯的取得显然充满挑战性，而且旷日费时。我们无法在第一次或第二次就取得所需的资讯。因此我们无法在第一道期限，也就是在第二季结束前达到目标。我们将尽力而为，”维斯塔格在欧洲议会对议员们表示。

“我不会对这些案子的结案时间给出期限，”她表示。

欧盟竞争事务委员会正在对多个案件进行调查，包括美国零售商亚马逊是否在卢森堡接受课税安排；菲亚特旗下一分支是否获得国家的不当援助；以及荷兰对星巴克、爱尔兰对苹果的税负待遇。

该机关也正就比利时对多家跨国企业的课税安排进行调查。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
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