全球房地产：国际房地产投资者今年将增加收购，首选伦敦--世邦魏理仕

路透香港5月5日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新发布的调查指出，国际房地产投资者的投资意欲保持强劲，超过一半受访者打算于2015年作更多收购活动，伦敦继续成为投资首选热点。

根据该项《国际投资者意向调查2015》，53%投资者计划未来数月增加收购。投资者对跨境并购的意欲大幅增长，38%受访者打算于今年内进行境外投资，相比2014年只为28%。

＂很多投资者争相竞逐投资项目，倾向以高回报为大前提，风险管理相对变得较次要，此趋势将令具增值及投机性投资项目更受注目。＂ 世邦魏理仕资本市场部全球总裁Chris Ludeman说。

他并预期，在低息环境下，不少市场的经济录得增长，将令商业房地产市场的基调有所改善，可吸引更多资金流入。

该行指出，去年跨境资金流按年上升40%，反映出投资市场愈趋全球化，而此增长远比整体市场增长为多，此数据足以支持为其认为2015年跨境投资有所增加的看法。

在受访者中，31%以西欧作投资首选地区。尽管中国经济增长放缓，27%投资者仍偏好投资亚洲地区，因为区内的经济增长仍然比其他地区快，且具长远增长潜力。

此外，投资者对二线城市较有兴趣，例如马德里、达拉斯和西雅图等亦跻身十大，反映投资者正搜寻更高回报的投资项目。此外，欧洲、中东及非洲和北美洲投资者对具增值及投机性项目投资意欲显着上升。反之，亚太区投资者对核心区主要物业的需求明显增加，2015年相关投资高达 43%，相比2014年只有29%。