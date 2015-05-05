欧洲经济：欧元区经济成长料增强，通胀率料上升--欧盟执委会

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
更强劲的成长也将有助于更迅速拉低失业率--欧盟执委会现预计欧元区今年失业率为11.0%，明年为10.5%，分别低于先前预测的11.2%和10.6%。
欧元区整体政府赤字/GDP比今年料为2.0%，低于先前预测的2.2%；2016年则为1.7%，低于先前预测的1.9%。
欧盟执委会指出，欧元区债务/GDP比去年达94.2%的高点，今年将降至94.0%，2016年则料为92.5%。执委会三个月前的预估认为债务/GDP比今年会在94.4%触顶。(完)
(编译 蔡美珍/李春喜/张若琪 审校 于春红/张明钧)
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