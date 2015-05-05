版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 17:41 BJT

欧洲政经：希腊总理周一晚与德国总理通话讨论协商事宜--希腊官员

路透雅典5月5日 - 一名希腊官员周二表示，希腊总理齐普拉斯周一晚间与德国总理梅克尔通话，讨论与国际债权人进行中的会谈事宜。

“他们讨论了在布鲁塞尔的协商进程，就希腊与国际金主协议的问题交换观点，”该名官员表示，不过并未进一步说明。

希腊左翼政府与欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)等国际债权人的谈判，在养老金及劳动力改革上存在歧见，持续拖累谈判的进度。雅典方面急需新金援挹注，因国内资金即将告罄。(完) (编译 陈宗琦；审校 艾茂林)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐