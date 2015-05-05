欧洲政经：希腊总理周一晚与德国总理通话讨论协商事宜--希腊官员

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透雅典5月5日 - 一名希腊官员周二表示，希腊总理齐普拉斯周一晚间与德国总理梅克尔通话，讨论与国际债权人进行中的会谈事宜。
“他们讨论了在布鲁塞尔的协商进程，就希腊与国际金主协议的问题交换观点，”该名官员表示，不过并未进一步说明。
希腊左翼政府与欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)等国际债权人的谈判，在养老金及劳动力改革上存在歧见，持续拖累谈判的进度。雅典方面急需新金援挹注，因国内资金即将告罄。(完) (编译 陈宗琦；审校 艾茂林)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。