中国金融：五一假期银联卡跨行交易同比增速较快，旅游消费火爆--银联

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月5日 - 银行卡组织--中国银联近日发布“五一”假期交易数据报告显示，银联卡跨行交易总金额和总笔数相比去年“五一”分别增长18.7%和25.3%；其中，银联卡境外交易笔数增长73%。
银联报告指出，银联卡跨行交易总金额达到2,635亿元人民币，交易总笔数2.3亿笔；而5月1日当天，银联卡跨行交易笔数超过8,200万笔，创历年“五一”最高。
“（假期消费）延续了近两个月消费信心稳中有升的影响，期间交易增幅明显高于去年同期，反映消费意愿较高；其次，从消费结构看，旅游出行已经当之无愧成为拉动交易增长的最显着因素，境内外出游都比较火爆。”中国银联数据分析师陈汉称。
分结构看，报告表示，旅游出行交易增幅最高，成为今年“五一”假期用卡交易最火爆的行业；其中，公路、航空和铁路售票交易金额同比分别增长132%、96%和87%；旅游社和景区售票则同比分别增长75%和37%。
报告显示，假期三天，日用百货、超市、大型家电为代表的日常类消费增长显着，交易金额合计占日常类消费总金额的六成，同比增长超过33%。
境外用卡方面，报告称，韩国、台湾、新加坡等周边地区成为短途出境游热门目的地，日本则继续受到中国游客青睐。
此前，银联联合新华社发布3月银行卡消费信心指数（BCCI）报告显示，当月消费信心指数环比上升2.31。消费信心回升与宏观政策利好密集出台，股市繁荣带动消费者可支配收入增长等有关。（完） (发稿 李贺; 审校 黄凯)
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