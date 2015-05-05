香港金融：证监会对金利丰证券作出谴责并罚款，因违例在澳门开户

路透香港5月5日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周二称，对金利丰证券作出谴责并罚款50万港元，因其违例在澳门开户。

一名金利丰雇员于2009年1月19日在澳门替22名当地居民开户，并接受他们的买卖指示及款项。这些客户每人购入了一手或三手电讯盈科 股份。

由于金利丰及参与今次事件的该名雇员均未取得澳门金融管理局有关在澳门进行受规管活动（包括开立证券帐户及接受证券交易买卖指示）的许可，因而被裁定违反《金融体系法律制度》，遭有关当局施加制裁及罚款75万澳门元。

证监会认为，金利丰违反澳门法例，令其信誉、品格及可靠度受到质疑，亦关注到该公司是否为证监会持牌法团的适当人选。

金利丰的母公司为金利丰金融集团有限公司 ，后者除了从事证券、期货及资管等业务之外，还于澳门经营两间附设娱乐场的四星级酒店。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)