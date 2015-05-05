版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 17:34 BJT

路透基点：复星国际贷款获得逾8亿美元超额认贷--TRLPC

路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，复星国际的三年期子弹式贷款，有15家银行在一般银团阶段加入，已获得逾8亿美元认贷，达到超额认贷。

根据消息人士称，这笔贷款目前进入准备文件阶段，正在敲定最终规模及额度分配。最初贷款目标为5亿美元。

澳新银行、东亚银行、恒生银行、工银亚洲、马来亚银行、法国Natixis银行和永隆银行担任牵头行兼簿记行。工银亚洲担任额度代理行。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270基点，在4月17日之前承贷可获5个基点优惠费，最高综合收益为291.7个基点，其中费用为60个基点。

复星国际上次办理联贷是在2014年9月，当时与澳新、恒生及工银签署一项2.65亿美元一年期俱乐部贷款。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐