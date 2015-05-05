路透基点：复星国际贷款获得逾8亿美元超额认贷--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，复星国际的三年期子弹式贷款，有15家银行在一般银团阶段加入，已获得逾8亿美元认贷，达到超额认贷。
根据消息人士称，这笔贷款目前进入准备文件阶段，正在敲定最终规模及额度分配。最初贷款目标为5亿美元。
澳新银行、东亚银行、恒生银行、工银亚洲、马来亚银行、法国Natixis银行和永隆银行担任牵头行兼簿记行。工银亚洲担任额度代理行。
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270基点，在4月17日之前承贷可获5个基点优惠费，最高综合收益为291.7个基点，其中费用为60个基点。
复星国际上次办理联贷是在2014年9月，当时与澳新、恒生及工银签署一项2.65亿美元一年期俱乐部贷款。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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