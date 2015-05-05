《汇市简讯》美元/加元今日料守稳1.1989

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 预计美元/加元今日守稳1.1989
* 1.1989是1.0620至1.2835升势的38.2%回调位
* 我们坚守纽约汇市买价1.2005
* 预计将向1.2300回升
* 如果日线图上收于1.1989下方，可能证实呈空头走势
* 技术图表 link.reuters.com/pyt64w (完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。