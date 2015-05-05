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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 17:47 BJT

《汇市简讯》美元/加元今日料守稳1.1989

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* 预计美元/加元今日守稳1.1989

* 1.1989是1.0620至1.2835升势的38.2%回调位

* 我们坚守纽约汇市买价1.2005

* 预计将向1.2300回升

* 如果日线图上收于1.1989下方，可能证实呈空头走势

* 技术图表 link.reuters.com/pyt64w (完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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